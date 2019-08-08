شكرا لقرائتكم خبر عن الطيران الحربي الإماراتي يحلق الآن في سماء ”عدن” ويلقي قنابل على مواقع للحماية الرئاسية..(تطورات... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر ميداينة، عن تحليق طيران حربي “يعتقد أنه إماراتي”، فوق مواقع تابعة للقوات الحكومية في سما العاصمة المؤقته “عدن”.

وقال مسوؤل عسكرلوسائل إعلام عربية، والذي إشترط عدم كشف اسمه، إن طيرانا حربيا رجح أن يكون إماراتيا، “حلق فوق أجواء اللواء الرابع حماية رئاسية، أكثر من مرة، في ظل التوتر الشديد مع ميليشيات انفصالية تابعة لما يسمى “المجلس الانتقالي الجنوبي”، في إشارة لقوات الحزام الأمني المدعومة من الإمارات.

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وشهدت مدينة عدن، اشتباكات محدودة في ساعات المساء الأولى، اليوم الأربعاء، بين قوات “الحماية الرئاسية” ومجاميع تابعة لقوات “الحزام الأمني” بالقرب من ملعب الحبيشي بمنطقة كريتر، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الجانبين”.

وبحسب المصدر العسكري المسؤول فإن “الطيران أطلق قنابل مضيئة، لكشف مواقع تابعة للواء الرابع حرس رئاسي في مديرية سعد، شمال مدينة عدن”.

وأشار إلى أن موقع “التبة” التابع لكتيبة الاستطلاع باللواء الرابع، كان أبرز المواقع العسكرية التي رمى الطيران فوقها قنابل ضوئية، لكشفها.

يأتي ذلك، في ظل انتشار كبير لقوات ما تسمى “الحزام الأمني” المدعومة إماراتيا، في محيط هذه المنطقة، بعد إعلان المجلس الانتقالي في بيان رسمي الأربعاء، استنفار قواته ودعوتها لإسقاط الحكومة الشرعية والقصر الرئاسي، حيث مقر الرئيس عبدربه منصور هادي.