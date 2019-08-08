شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن ورد الآن : عيدروس الزبيدي يباغت الجميع ويرفع رأية التحدي في وجه السعودية والشرعية ويعلنها حربا شاملة ويصدر بيان حرب ( نص البيان ) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - رفع المجلس الانتقالي لهجته ضد الشرعية واعلنها حربا شاملة واصدر بيان عاجل بشان هذا الامر.

نص البيان

شاهد أيضاً:

Advertisements



بيان صادر عن الاجتماع الاستثنائي لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي المنعقد يوم الاربعاء الموافق 7/8/2019م

يا جماهير شعبنا الجنوبي الأبي:

في ظل هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها شعبنا والتي وصلت إلى مرحلة لا يمكن تحملها بسبب سياسات الحكومات المتعاقبة في الشرعية والتي زادت من معاناة الناس بسبب عدم الشعور بالمسؤولية تجاه شعبنا وممارسة الفساد وتركته يغرق بهذه المعاناة التي حاصرته في كافة مناحي الحياة المعيشية والخدمية والأمنية وغيرها، والتي فرضت على المجلس الانتقالي القيام بمسؤوليته التي فوضه بها شعب الجنوب، وبعد أن استنفد المجلس كل الوسائل للعمل مع تلك الحكومات من أجل تحملها لمسؤولياتها.

وللأسف إن هذه الجهود لم تلق لها هذه الحكومات بالاً، بل زادت من حدة مؤامراتها على شعبنا الجنوبي وفي مقدمتها تسليمها لجبهات القتال على الحدود الجنوبية مع الشمال للحوثيين، وإفساح المجال للحوثي للعودة للجنوب.

كما وقامت في هذا اليوم بالاعتداء بالرصاص الحي على أبناء شعبنا العزل المشاركين في تشييع الشهداء الذين سقطوا في جريمة معسكر الجلاء وفي مقدمتهم الشهيد القائد العميد/ منير محمود أبو اليمامة.

وأمام هذه التطورات فقد أقرت هيئة رئاسة المجلس الآتي:ـ

أولاً: الدعوة للنفير العام لشعبنا الجنوبي ومقاومته وتوجه الجميع إلى معاشيق لإسقاط حكومة الإرهاب والفساد الموالية لحزب الإصلاح الإرهابي ووضع حد لما تقوم به من عبث تجاه شعبنا مع تأكيد المحافظة على شرعية الرئيس هادي، وتخليصها من هيمنة حزب الإصلاح الإرهابي.

ثانياً: تأكيد المجلس على استمرارية الشراكة في الحرب مع دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لمحاربة ووقف التمدد الحوثي الفارسي في المنطقة، وكذا استمرار الشراكة مع المجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب.

ثالثاً: يدعو المجلس قادة وضباط وأفراد الوحدات العسكرية والأمنية الجنوبية للوقوف مع حق شعب الجنوب وقضيته العادلة، وعدم الانجرار في مواجهة هذا الحق تحت أي ظرف.

رابعاً: يدعو المجلس الانتقالي محافظي ومدراء الأمن والإدارات الحكومية والخدمية في كل محافظات الجنوب للاستمرارية في أداء مهامهم الإدارية والخدمية وبصورة فاعلة كلاً في نطاق اختصاصه المكاني، ومواجهة الفساد بكل أشكاله، ويؤكد المجلس بالمقابل إن كل من يتقاعس عن ذلك سيكون مسؤولاً أمام الشعب.

خامساً: يؤكد المجلس على حماية أرواح وممتلكات وكافة حقوق أشقائنا من أبناء الشمال المتواجدين في الجنوب، وبما لا يخل بأمن واستقرار الجنوب. سادساً: يؤكد المجلس بأن الجنوب لكل أبنائه ويدعو كل أبناء شعبنا بهذه الظروف الدقيقة التي يمر بها لمزيد من التلاحم والتكاتف وعدم ترك أي فرصة للمتربصين بقضيته وأمنه واستقراره.

الوفاء والخلود لشهداء الجنوب الأبطال، والشفاء للجرحى والعزة والكرامة لشعبنا الجنوبي الصامد

صادر عن الاجتماع الاستثنائي الطارئ لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي المنعقد يوم الاربعاء 7/8/2019م العاصمة عدن.