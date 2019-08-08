شكرا لقرائتكم خبر عن شــاهد : ظهور جريئ بملابس شبة عارية وفاضحة .. "حليمة بولند" تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بفستانها القصير والشفاف في جلسة تصوير خادشة (فيديو صادم) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعتادت الإعلامية الكويتية حليمة بولند، إثارة الجدل، بإطلالاتها الجريئة، حيث تتعرض للانتقاد والهجوم الدائم من متابعيها بسبب لهجتها، وبسبب عمليات التجميل التي تبدو ظاهرة بشكل كبير على شفاهها، بجانب الملابس القصيرة التي ترتديها في أغلب ظهورها.

ونشرت إحدى الصفحات المهتمة بالمشاهير عبر موقع ”إنستغرام“، مقطع فيديو لـ“بولند“، من أحدث جلسة تصوير ”فوتوسيشن“، ارتدت خلالها ملابس كاشفة، والتي بيّنت جزءًا كبيرًا من صدرها، بجانب إظهار مفاتنها.

Advertisements

وشنّ رواد مواقع التواصل الاجتماعي هجومًا شرسًا، على ”حليمة“ بعد مشاهدتهم ذلك الفيديو، وعابوا عليها الظهور بهذه الجرأة وعدم احترام عادات وتقاليد بلدها الدينية، بخلاف تعمد إظهار مفاتنها وظهور أجزاء حساسة من جسدها، وتوحّدت كافة تعليقات المتابعين ضد ”حليمة“، بالهجوم اللاذع عليها.

ناشطون على السوشيال ميديا طالبوا الجهات الرسمية باتخاذ ما يلزم لمنع الانسلاخ المخالف لعادات الكويتيين ومعتقداتهم الدينية.

يأتي هذا بعد تعرضها لحادث سقوط من فوق الخيل خلال رحلة خارجية لها في فرنسا.