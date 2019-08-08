شكرا لقرائتكم خبر عن خبر صادم هز الجنوبيين ..عيدروس الزبيدي يجن جنونه ويصف القيادات الاماراتية بهذا الوصف المهين والجارح ويتهم الامارات بانها خدعتهم وطعنت ابناء الجنوب في الظهر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شن عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي حملة شعواء ضد القيادات الاماراتية ووصفهم بانهم ضعفاء لا يمتلكون قرارهم .

وقال الزبيدي خلال اجتماع مع قيادات المجلس قبيل اصدار بيان المجلس الذي اعلن فيه الحرب على الشرعية " علينا ان نعتمد على سواعدنا اما الدول الهزيلة التي لا قرار لها ولا تمتلك سوى المال فهي كارثة على ابناء الجنوب ويمكنها طعنهم في اي وقت.

واضاف " ولي عهد ابو ظبي طعن الجنوبيين في ظهورهم فهو يريد منا ان نكون حزب سياسي ، وانا اسأله كيف نكون حزب سياسي ونحن لا نمتلك دولة "؟

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موقف الزبيدي جاء بعد ان اعلن الوزير الاماراتي قرقاش ان استخدام العنف غير مقبول ولا يمكن ان يحقق اي شيء .

وأعرب وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الدكتور، أنور محمد قرقاش، عن قلقه من التطورات حول قصر المعاشيق في العاصمة المؤقتة عدن، في إشارة إلى الإشتباكات الدائرة بين قوات المجلس الإنتقالي الجنوبي، وقوات الحماية الرئاسية في عدن .

وقال قرقاش في تغريدة له بتويتر: التطورات حول قصر المعاشيق مقلقة والدعوة الى التهدئة ضرورية" .. مؤكداً أنه لا يمكن للتصعيد أن يكون خيارا مقبولا بعد العملية الإرهابية الدنيئه .

وأضاف أن الإطار السياسي والتواصل والحوار ضروري تجاه ارهاصات وتراكمات لا يمكن حلها عبر استخدام القوة .