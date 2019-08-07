شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل : عودة الاشتباكات في عدن والمدرعات تتدخل وهذا ما حدث في محيط قصر المعاشيق والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - افاد مصدر محلي في عدن قبل قليل بعودة الاشتباكات في مديرية كريتر بالقرب من محيط القصر الرئاسي «المعاشيق» بعد هدوء حذر .

واشار المصدر في حديث لمأرب برس الى مشاركة مدرعات في الاشتباكات بين قوات الحماية الرئاسية الموالية للشرعية وبين مليشيات المجلس الانتقالي.

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وكانت مصادر امنية قالت اليوم الاربعاء ان محيط القصر الرئاسي المعاشيق شهد اطلاق نار بعد تشييع ضحايا هجوم معكسر الجلاء .

وقالت المصادر ان ذلك ادى الى سقوط جرحى ، فيما زعم اعلام الانفصالي سقوط قتلى منهم.

واضافت مصادر اخرى ان اشتباك محدود وقع بين الحماية الرئاسية ومهاجمين من مليشيات انصار الانتقالي حاولوا التقدم في منطقة القصر الرئاسي ، وتوقفت سريعا.

واعلن المجلس الانتقالي اليوم في بيان نشره هاني بن بريك الى النفير العام واقتحام قصر المعاشيق ردا على سقوط قتلى من اتابعهم بالقرب من قصر المعاشيق.

ومنذ صباح اليوم شهدت عدن ومنقطة كريتر تحديدا توترا غير مسبوق ، وحلق الطيران الحربي في اجواء المدينة بالتزامن مع تشييع القائد العسكري في قوات ما يسمى الحزام الامني واخرين سقطوا في الهجوم على معسكر الجلاء بالبريقة.