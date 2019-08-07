عاجـل: صورة مباشرة لنجل الرئيس هادي من داخل قصر المعاشيق بعد وصول قوات ضخمة

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - تداول رواد المواقع الإلكترونية صورة من داخل قصر المعاشيق لقائد لحماية الرئاسية للعميد الركن ناصر عبدربه منصور هادي، عقب الاحداث التي اشعلتها مليشيا المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا. ويسود محيط القصر الرئاسي، هدوء حذر بعد وقوع اشتباكات خلفت خمسة قتلى وأكثر من عشرين جريح. شاهد أيضاً: Advertisements واظهرت صورة مباشرة من داخل قصر المعاشيق للعميد الركن ناصر عبدربه منصور هادي قائد الحماية الرئاسية وقائد القوات السعودية المشاركة في التحالف. وكان اللواء أبوبكر حسين محافظ أبين واللواء سند الرهوه، وصلوا إلى ‎عدن بتعزيزات كبيرة لتأمين العاصمة المؤقتة والمقرات الحكومية فيها. المصدر: نبض الشارع

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