قنوات الحدث والعربية تعلق على احداث عدن وتطلق هذا الوصف الجديد على ”هاني بن بريك”

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عدن - ياسمين التهامي - علقت القناة الحدث السعودية على الأحداث التي شهدتها مدينة عدن ظهر اليوم الأربعاء، بعد تشييع ضحايا القصف الصاروخي على معسكر الجلاء، الخميس الماضي. وقالت قناة الحدث في شريطها العاجل: “نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي يحرض أنصاره لإقتحام القصر الرئاسي بمعاشيق”. قد يهمك ايضاً: - عاجل : طرد حكومة هادي من عدن وفوضى وسحل في الشوارع.. الامارات تضع السعودية في حرج شديد..!

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