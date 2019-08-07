شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر محلية تكشف عن هوية الطيران الحربي الذي يحلق الآن في سماء المعاشيق بعدن.. ليس اماراتي..! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهدت منطقة “معاشيق” في عدن، اشتباكات مسلحة بين الحراسة الخاصة بـ قصر “معاشيق” ومسلحن تابعين للانتقالي الجنوبي، عقب الانتهاء من تشييع ضحايا التفجيرات في عدن، التي حدثت الخميس الماضي. وقال شهود عيان، أن جريح سقط إثر اندلاع اشتباكات مسلحة بين مسلحين وقوات تتولى حماية قصر معاشيق. قد يهمك ايضاً: - عاجل : طرد حكومة هادي من عدن وفوضى وسحل في الشوارع.. الامارات تضع السعودية في حرج شديد..!

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وفي تطورا للاحداث دعاء نائب مايسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي الارهابي هاني بن بريك ، عناصره للزحف نحو قصر المعاشيق وطرد الحكومة الشرعية .

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