شكرا لقرائتكم خبر عن طرد حكومة هادي من عدن وفوضى وسحل في الشوارع.. الامارات تضع السعودية في حرج شديد..! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توقع محلل سياسي يمني أن تشهد عدن وجنوب البلاد مزيدا من التصعيد خلال الأيام القادمة من خلال أحداث ستفتعلها فصائل الحراك الجنوبي المسلح بدعم مباشر من الإمارات العربية المتحدة.

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وقال عبدالناصر المودع “إن الإمارات وحلفائها الانفصاليون يسابقون الزمن لفرض أمر واقع على الأرض قبل وصول القوات السعودية التي لها اجندة تتناقض واجندتهم”.

وأضاف “إن فشلوا في ذلك فأنهم سيخلقوا وضع فوضوي يحرج السعودية ويظهرها عاجزة عن إدارة عدن مقارنة بالإمارات”.

وشهدت عدن ومحافظة ابين المجاورة لها، الأسبوع الماضي، ثلاث هجمات متتالية نفذتها مليشيا الحوثي والقاعدة على معسكرات ومقار أمنية.

وفي مقابل ذلك شنت فصائل الحراك الجنوبي المسلحة، حملة اعتقالات وتهجير قسري بعد الحوادث الثلاث استهدفت عمال ومواطني المحافظات الشمالية.

وجاءت الهجمات المتمزامنة قبل أيام من وصول قوات سعودية إلى عدن لتغطية الفجوة التي ستخلفها القوات الإماراتية برحيلها، بعد أن أعلنت الإمارات عن تخفيض عدد قواتها المشاركة في تحالف دعم الشرعية في اليمن.

واليوم اتهم نائب رئيس المجلس الانتقالي هاني بن بريك حزب التجمع اليمني للإصلاح بالمشاركة مع الحوثيين في الهجمات التي استهدفت جنود وخلفت عشرات القتلى من الجنود والضباط بينهم القيادي الشهير أبو اليمامة.

ولم يكتف بن بريك في المؤتمر الصحفي الذي عقده بالعاصمة المؤقتة عدن، بتحميل الإصلاح وزر الهجوم، بل هدد حكومة الرئيس هادي بالطرد من المدينة المضطربة إصلا، وهو ما يعني مزيدا العنف في الأيام القادمة، وسط أنباء عن تصاعد الخلاف بين فصائل الحراك الجنوبي المسلحة وتراشق اتهامات بالخيانة.