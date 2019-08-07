شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن وردنا الآن: القوات السعودية في عدن تلقي القبض على عيدروس الزبيدي وتوقف بلطجة شلال شايع والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - قال الاعلامي العدني عيدروس ابو العز مختار ان قوات سعودية في العاصمة المؤقتة عدن القت القبض على عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي.

ولم يكشف الصحفي تفاصيل ماحدث بالضبط لكنه اكد في منشوره على صفحته الشخصية انه تلقى معلومات من مصدر موثوق ان قوات سعودية القت القبض على الزبيدي واقتادته الى الثكنة العسكرية التي تقيم فيها القوات السعودية في العاصمة المؤقتة هدن.

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ياتي ذلك عقب ان اطلق مدير امن عدن القيادي البارز في المجلس الانتقالي شلال شايع تهديد صريح للسعودية.

وقال شايع انه اذا اطلقت القوات السعودية المتواجدة في عدن رصاصة واحدة فسييعتبر ذلك عمل عدائي ضد ابناء الجنوب وسيكون مصير تلك القوات اسواء من مصي الشماللين في عدن.

وكانت جريدة «الأخبار» اللبنانية، قد اوضحت أن السعودية بدأت في استقدام قوات عسكرية -لوجستية- إلى مدينة «عدن» في اليمن، بهدف إنشاء قواعد عسكرية، خشيةً من أي إجراء إماراتي مفاجئ في جنوب اليمن، وكرد فعلٍ على الانسحاب الإماراتي من اليمن.

ونقلت الجريدة عن مصادر -مطّلعة-، أن المسؤولين السعوديين مستاؤون من الخطوات الإماراتية، لافتة إلى أنّ النظام السعودي بات «غير قادر على فرض إملاءاته على حلفائه»، بعد التحول الذي طرأ على المستوى الإقليمي، وكذلك الاختلال في موازين القوى لمصلحة المتمردين الحوثيين في الشهور الأخيرة.