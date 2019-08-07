شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن السعودية تصدم المغتربين اليمنيين بوقف 24 مهنة وتمنع نقل الكفالة منعا باتا وترفع اسعار تجديد الإقامة لهذه المهن.. تعرف على المهن والاسعار الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - نقل الكفالة ورسوم تجديد الإقامة من اكثر الأشياء التي تهم الكثير من المقيمين في المملكة العربية السعودية، حيث تسعى الحكومة في المملكة في الآونة الأخيرة على الاعتماد بشكل أكبر على الأيدي العاملة من الشباب السعودي، وهذا دفع الحكومة السعودية إلى رفع رسوم تجديد الاقامة للوافدين في المملكة وأيضا وقف نقل الكفالة لأكثر من مهنة يعمل بها الوافدين في المملكة العربية السعودية.

حيث تحاول المملكة الحد من توسيع فجوة الحصول على عمل للشباب السعودي، حيث وصلت نسبة البطالة خلال العام الجاري إلى اعلي مستوياتها 12% ومن هنا بدأت السعودية إلى سعودة الكثير من المهن واقتصار العمل بها على السعوديين والسعوديات فقط، ونفى مصدر داخل الجوازات السعودية أن يكون هناك استثناءات لجنسيات معينة داخل المملكة العربية السعودية من نقل الكفالة ورسومها، حيث أن كل المقيمين في المملكة يطبق عليهم نفس القرارات المفروضة من قبل الحكومة السعودية.

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وقف نقل الكفالة زيادة رسوم تجديد الإقامة

أصدرت مديرية الجوازات التابعة لوزارة الداخلية السعودية قرار يقضي بوقف نقل الكفالات في عدد من الوظائف والمهن ونشرت تغريدة عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

قالت: أنه تم منع نقل كفالة بعض المقيمين بالسعودية في حالات محددة، إذ يلزم سريان هوية مقيم لنقل الخدمات وهناك حالات محددة للوافدين الراغبون لنقل الكفالة وتحويل المهن، وقد أصدرت وزارة العمل السعودية التابعة لوزارة الداخلية قرار يتضمن بوقف نقل الكفالة لبعض الوظائف وقد قامت بنشر تغريده علي حسابها الرسمي علي تويتر، وقالت فيه”انه تم منع نقل كفالة بعض المقيمين بالسعودية في حالات محددة، إذ يلزم سريان هوية مقيم لنقل الخدمات ويوجد حالات محددة للوافدين الذين يرغبون في نقل الكفالة وتحويل المهن.

واليكم الآن قائمة بالمهن التي يمنع نقل الكفالة فيها في المملكة العربية السعودية:

اداري الموارد البشرية في المنشآت الحكومية والخاصة.

المهندسين الذين تقل خبرتهم عن 5 سنوات.

طالب إلى سائق خاص.

مدير شؤون الموظفين.

مدير شؤون العمل والعمال في المنشآت.

مدير علاقات الأفراد.

اختصاصي شؤون الأفراد.

كاتب شؤون الأفراد.

كاتب توظيف.

كاتب شؤون موظفين.

كاتب الدوام.

كاتب استقبال عام.

كاتب الاستقبال الفندقي.

كاتب استقبال المرضى.

كاتب الشكاوى.

أمين الصندوق.

حارس أمن خاص.

المعقب.

الناسخ أو مصلح مفاتيح.

المخلص الجمركي.

العاملات في محلات بيع المستلزمات النسائية.

وفي وقت سابق من العام الماضي 2018 أعلنت الحكومة السعودية في بيان رسمي لها أنها بصدد دراسة جدية لإلغاء نظام الكفيل من كافة قطاعات العمالة في المملكة واستحداث برنامج بديل يحل محل نظام الكفيل للحفاظ على كافة حقوق المملكة وأصحاب الأعمال وايضا الوافدين للعمل في المملكة.

كما قامت المديرية العامة للجوازات برفع رسوم العمالة الوافدة وذلك بتحصيل مبلغ مالي يبلغ 500 ريال شهريا أي ما يعادل 6000ريال سنويا وذلك من جميع منشآت القطاع الخاص التي يفوق فيها عدد الوافدين عن عدد السعوديين، ونص قرار مجلس الوزراء السعودى على أن تكون وزارة العمل الجهة المنفذة للقرار، حيث تقوم بتحصيل المقابل المالى عند إصدار أو تجديد رخص العمل للعمالة الوافدة على أن يكون تحصيل المقابل المالى مقدما وبشكل سنوى لمصلحة صندوق تنمية الموارد البشرية.