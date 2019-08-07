خبر ”اغتيال الرئيس الامريكي دونالد ترامب” ينتشر كالنار على الهشيم في واشنطن قبل قليل.. مع (صورة)...

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عدن - ياسمين التهامي - انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي، الليلة، صورة تظهر شخصا ملقى على الأرض، حيث كتب عليها بعض النشطاء أنها لـ وفاة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث سرعان ما انتشرت بشكل واسع كالنار في الهشيم بين المستخدمين حول العالم.وأورد أحد النشطاء في موقع (فيسبوك) صورة شخص يشبه الرئيس الأمريكي، وهو غارق في الدماء بعد أنه على ما يبدو تم إطلاق النار عليه، وكتب عليها : "نبأ وردنا عن مقتل ترامب، وننتظر التأكيد".

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ورغم أنه لم يصدر نفي رسمي من قبل الجانب الأمريكي، إلا أن بعض الصفحات الإعلامية ذكرت أنها "صورة مفبركة متداولة على موقع التواصل الاجتماعي، حول وفاة الرئيس دونالد ترامب"، مشيرة إلى أنها نشرت عبر مجموعة منسوبة لقناة الجزيرة.

دونالد ترامب هو الرئيس الخامس والأربعون للولايات المتحدة والحالي منذ 20 يناير 2017، علما أنه أيضًا رجل أعمال وملياردير أمريكي، وشخصية تلفزيونية ومؤلف أمريكي ورئيس منظمة ترامب، والتي يقع مقرها في الولايات المتحدة.

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لا يحظى بشعبية واسعة في العالم العربي والإسلامي، خاصة بعد قراراته المجحفة بحق الفلسطينيين والعرب عموما، حيث أنه اعتبر مدينةالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، وكذلك ضم هضبة الجولان السورية إلى إسرائيل، في خطوات تخالف القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

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