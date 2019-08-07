شكرا لقرائتكم خبر عن عاااجل، ،،استنفار غير مسبوق بقصر معاشق عدن ومواجهات دامية في الممدارة عقب ساعات من وصول تعزيزات سعودية إلى المدينة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر عسكرية في حكومة الفار هادي أنها رصدت ترتيبات خطيرة يجريها ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي ومليشياته المسلحة لاقتحام قصر معاشيق في عدن الذي تتخذ منه حكومة الفنادق مقرا لها خلال الساعات القادمة. Advertisements ونقلت قناة الجزيرة الإخبارية في سلسلة أخبار عاجلة عن مصدر حكومي بقوات هادي قوله: “رصدنا ترتيبات يجريها المجلس الانتقالي ومليشياته لاقتحام قصر المعاشيق بعدن”. وذكرت أن القيادي في حزب الإصلاح والمقرب من الفار هادي مهران القباطي قائد ما يسمى بألوية الحرس الرئاسي وجه المليشيا التابعة له برفع حالة التأهب والاستنفار الكبير للتعامل مع أي هجوم مرتقب على القصر, في ظل المواجهات الدائرة بين فصائل العدوان الموالية لقوى الغزو والاحتلال حتى اللحظة بمديرية الشيخ عثمان. وكان مصدر محلي في اتصال هاتفي مع محرر “يمني برس”، أفاد عن مواجهات عنيفة اندلعت بين مليشيات الحزام الأمني التابع للاحتلال الإماراتي، ومجاميع مسلحة تتبع الفار هادي، بالقرب من ملعب 22 مايو بمنطقة الممدارة في الشيخ عثمان. وأوضح بأن المواجهات استمرت لأكثر من ثلاث ساعات متواصلة، استخدم فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، مشيراً إلى انه شوهدت عدد من سيارات الإسعاف متجهة سرعة جنونية باتجاه ملعب 22 مايو, بعد سقوط قتلى وجرحى من الطرفين. وكانت مدينة عدن استقبلت أمس الاثنين، تعزيزات عسكرية ضخمة، تابعة للاحتلال السعودية، ارسلتها على رأس عدد من القيادات العسكرية، الموالية لحزب الإصلاح والفار علي محسن الأحمر، أشرف على توزيعها في معسكرات الإصلاح بعدن، القيادي “مهران القباطي”، أحد المقربين من الفار هادي.

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