شكرا لقرائتكم خبر عن الريال اليمني يواصل الانهيار بشكل مفاجئ والدولار والسعودي يصلان الى هذا الحد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهدت أسعار الصرف اليوم الثلاثاء، تحسن طفيف للريال اليمني مقابل العملات الأجنبية.وكانت نشرة أسعار الصرف مساء الثلاثاء الموافق 6 اغسطس 2019م، على النحو التالي:-

العملة الأجنبية سعر الشراء في عدن مقابل الريال سعر البيع في عدن مقابل الريال سعر الشراء في صنعاء مقابل الريال سعر البيع في صنعاء مقابل الريال

الدولار الأمريكي 570 575 569 574

الريال السعودي 149.5 151 149 151

الدرهم الإماراتي 151 153 150 152

