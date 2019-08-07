اخبار الخليج / اخبار اليمن

الريال اليمني يواصل الانهيار بشكل مفاجئ والدولار والسعودي يصلان الى هذا الحد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الريال اليمني يواصل الانهيار بشكل مفاجئ والدولار والسعودي يصلان الى هذا الحد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهدت أسعار الصرف اليوم الثلاثاء، تحسن طفيف للريال اليمني مقابل العملات الأجنبية.وكانت نشرة أسعار الصرف مساء الثلاثاء الموافق 6 اغسطس 2019م، على النحو التالي:-

 

العملة الأجنبية    سعر الشراء في عدن مقابل الريال    سعر البيع في عدن مقابل الريال    سعر الشراء في صنعاء مقابل الريال    سعر البيع في صنعاء مقابل الريال
الدولار الأمريكي               570                                  575                         569                                           574
الريال السعودي                149.5                                 151                         149                                           151
الدرهم الإماراتي                151                                  153                         150                                           152
 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الريال اليمني يواصل الانهيار بشكل مفاجئ والدولار والسعودي يصلان الى هذا الحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا