قناة الجزيرة.. تفجر مفاجئة صادمة تحركات عاجلة لاقتحام قصر معاشيق عدن (تفاصيل)

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عدن - ياسمين التهامي - قال مصدر حكومي يمني مساء الثلاثاء انهم رصدوا ترتيبات يجريها المجلس الانتقالي ومليشياته لاقتحام قصر المعاشيق بعدن. ونقلت قناة الجزيرة في اخبار عاجلة عن المصدر الذي وصفته بالرفيع قوله : اتخذنا كل الاحتياطات للتعامل مع أي هجوم على القصر الرئاسي في عدن. Advertisements واضاف المصدر : لا نعرف موقف السعودية من مخطط المجلس الانتقالي للهجوم على القصر الرئاسي في عدن.

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