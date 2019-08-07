شكرا لقرائتكم خبر عن عاجـــل : قوات مرعبة تظهر في مكة المكرمة وتنفذ اول عرض عسكري مفاجئ للجميع .. شاهد فيديو لما يحدث الان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نظمت وزارة الداخلية السعودية عرض عسكري للقوات المشاركة في تأمين الحجاج لهذا العام . وبثت قناة روسيا اليوم مساء الاثنين جانبًا من العرض الذي أقامته قوات أمن الحج المشاركة في تأمين موسم الحج هذا العام. Advertisements وشهد الحفل، الذي حضره وزير الداخلية السعودي، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، تنظيم عرض عسكري؛ لإظهار مهارات القوات المشاركة في تأمين الحجاج.

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