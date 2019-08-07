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شاهد صورته:الكشف عن اخطر شخص شارك في اعمال العنف و الطرد و التهجير القسري للمواطنين من عدن

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عدن - ياسمين التهامي - قال الكاتب والمحلل السياسي خالد الانسي في منشور على حائطه بالفيسبوك تابعه هناعدن أولى ثمار حملة #عروهم  التوصل ل هوية هذا الشخص المشارك في اعمال العنف و الطرد و التهجير القسري للمواطنين من عدن ، حيث وصل اليها معلومات ان خالد بن عسكر اليافعي من يهر بيافع و مجند من قبل الامارات كمرتزق مع ميليشيات المجلس الانتقالي

 

  

 

 

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