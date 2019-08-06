شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : اعلان جديد للمجلس الانتقالي الجنوبي وترقب لما سيحدث خلال الساعات القادمة في عدن(تفاصيل طارئة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن القيادي الجنوبي ونائب رئيس ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، بأن غداً الأربعاء موعد تشييع شهداء الخميس الدامي الذي شهدته مدينة عدن.

وقال بن بريك في تغريدة عبر حسابه في تويتر،: “يوم غد الأربعاء تشييع الشهداء وسيعلن المجلس الانتقالي الجنوبي”.

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وأضاف بأن المجلس سوف يصدر بيان رسمي ” سيكون هناك بيان رسمي لتحديد موعد الصلاة ومكانها في الساعات القادمة، وعلى جماهير الشعب من كل أرض الجنوب الاستعداد لتكريم الأبطال”.

وحول إقامة العزاء قال بن بريك: “وأما تقبل العزاء ومكانه فقد قرر المجلس وأسر الشهداء أن يكون بعد تحقيق مطالب الشعب وتنفيذ إرادته”