شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر مطلعة في مديرية أمن عدن تكشف حقيقة مقتل مدير الأمن "شلال شايع"! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نفت مصادر مطلعة في مديرية أمن عدن لـ "اليمني اليوم " ما تردد عن مصرع مدير امن المديرية " شلال شايع " في حادث مروري مروع . Advertisements وقالت وسائل إعلام محلية، أن مدير أمن عدن شلال شايع لقي مصرعه قبل قليل في حادث مروري مروع.

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