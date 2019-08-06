شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد بالفيديو : رقص واختلاط على الطقوس الهندوسية.. ومسرح ضخم يضم ”الشيطان” في جدة السعودية..! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - رقص واختلاط على الطقوس الهندوسية.. ومسرح ضخم يضم ”الشيطان” في جدة السعودية..!

تداول مغردون على موقع "تويتر" مقطع فيديو يرصد مشاهد صادمة في قلب مدينة جدة، بعد توثيق مواطن سعودي موقعًا عليه حراسة مشددة وبه مسرح ضخم يضم "الشيطان".

وأظهر الفيديو المتداول، قيام هيئة الترفيه السعودية بتجهيز موقع جديد للاحتفالات الهندية في مدينة جدة، وإقامة مسرح ضخم في مكان عليه حراسة مشددة، يمنع الدخول إليه.

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وأبان الفيديو، نصب تمثال هندي (بوذي) على المسرح، وصفه مغردون سعوديون بأنه مثل "الشيطان"، وذلك من أجل الاحتفال الذي يتوقع أن يستقطب الجالية الهندوسية فيجدة.

وحاول مصور الفيديو الدخول إلى موقع التجهيزات، إلا أن الحراس منعوه، ولم يستطع رصد شكل التمثال من بعيد، موضحًا أن الحفل سيحتوي على فقرات "غناء ورقص".

وعبر مغردون سعوديون عن استيائهم من نصب تمثال بوذي في جدة في هاشتاغ "#صنم_هندي_في_جدة"، فيما رأى أنصار "هيئة الترفيه" أنه ضروري من أجل استقطاب الهنود.

يشار إلى أن "هيئة الترفيه" التي يقودها تركي آل الشيخ، قامت مؤخرًا بنصب تمثال الحرية الأمريكي في جدة، وذلك ضمن احتفالات موسم جدة.