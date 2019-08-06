شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : حادث مروع قبل قليل في وسط العاصمة صنعاء وسقوط ضحايا ..شاهد الصور والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفاد مصدر محلي بالعاصمة صنعاء، اليوم الاثنين، بوقوع حادث مروري مروع في ميدان السبعين، خلف ضحايا.

وأوضح المصدر في تصريح الى ” المشهد اليمني ” أن الحادث الذي وقع قبل ساعات، أدى الى وفاة وإصابة عدد من النساء بينهن طفلة في حصيلة أولية.

ولم يورد المصدر أي تفاصيل عن عدد المصابين والخسائر الاخرى بدقة.

جدير بالذكر أن الحوادث المرورية في اليمن تخلف عشرات القتلى والجرحى يوميا بكافة المحافظات.

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