شكرا لقرائتكم خبر عن اشتباكات هي الأعنف بين عناصر وقيادات الحوثي بالضالع (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اندلعت اليوم الأثنين اشتباكات عنيفة بين عناصر وقيادات تابعة لميلشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في محافظة الضالع جنوب البلاد.

وقالت مصادر مطلعة "إن اشتباكات اندلعت بين قيادات حوثية في جبهة مريس دمت، حول عيدية تريد قيادات حوثيه توزيعها لعناصرها بهدف الحضور في المواقع مع قدوم عيد الاضحى المبارك".

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وأضافت المصادر" أن الاشتباكات المسلحة اندلعت بين قيادات حوثيه في مواقع سيطرتها جنوب دمت".

وذكرت المصادر" أن أفرادا من عناصر مليشيا الحوثي رفضت المبالغ التي كانت يصرفها قيادي مقرب من القيادي المدعو حسين الدريب كونها غير كافية لتوفير أدنى احتياجات العيد لتتطور الأمور إلى اشتباكات وتدخل قيادي حوثي آخر من محافظة البيضاء لمناصرة أتباعه الرافضين للمبلغ المصروف".