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عدن - ياسمين التهامي -

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- حقيقة وفاة الفنانة السعودية بطلة مسلسل ”طاش ماطاش” قبل ساعات في حادث سير مروع بالرياض (شاهد الصورة)



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br /> توفيت في وقت مبكر من صباح يوم الاحد 4 أغسطس 2019، الشقيقتان ريم العبدالله وغادة العبدالله؛ جراء تعرضهما لحادث سير مؤسف في المملكة العربية السعودية، حيث نعاهما العشرات من النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الشقيقتين غادة وريم لقيتا مصرعهن، جراء تعرضهن لحادث مروري أليم أثناء قيادتهما مركبتهن في إحدى شوارع الرياض بالمملكة، في حادثة لاقت تفاعلا وتعاطفا كبيرا مع ذويهن في الشارع السعودي.

وكتبت فدوى العتيبي عبر تويتر عنريم وغادة العبدالله : "اللهم اغفر لهم وارحمهم، واعف عنهم وعافهم وأسكنهم فسيح جناتك وألهم اهلهم وذويهم الصبر والسلوان انا لله وانا اليه راجعون ، اللهم عوض شبابهم في الجنة واربط على قلوب امهم وأبيهم واجبر كسرهم ياأرحم الراحمين".

وقالت صديقة لهن : "لاحول ولاقوة الا بالله ربي ارحمهم واغفرلهم وعوضهم بشبابهم بالجنه واجبر مصاب ذويهم اللهم كثر الموت فالطف بنا وارحمنا واغفرلنا اذا صرنا الى ماصروا اليه انا لله وانا اليه راجعون".

في حين أضافت وفاء الدعجاني : "يارب اغفرلهما وتجاوز عنهما وثبتهم على القول الثابت و اجبر كسر قلوب ذويها جبراً يتعجب منه أهل السماء والأرض ، اللهم عاملهم بما أنت أهله، ولا تعاملهم بما هم أهله".

وتابعت : "اللهم ان موتهم كان كسراً لقلبي ف يارب اجبر هذا الكسر بلقاءه في الجنه ، اللهم اغفر لهم وارحمهم ، اللهم إني اشتقت لميت لايعوض ولا يعود اللهم ارحم وجه لم تختفي ملامحه من ذاكرتي وصوت لم يفارق مسامعي اللهم اجعلهم مبتسمين في جنتك يارب ياكريم".

وفي هذا الصدد، حدث بعض اللبس لدى النشطاء في مواقع التواصل، كون ريم العبدالله يشابه اسمها اسم الممثلة التي شاركت في مسلسل العاصوف الذي عرض عبر قناة ام بي سي خلال شهر رمضان المبارك الماضي، بمشاركة نخبة من الفنانين في الخليج خاصة السعودية.

إلا أن مصادر أكدت أنها ليست الفنانة المتوفية، علما أن الممثلة ريم العبدالله تسمى نورة العتيبي، وعرفت أثناء ظهورها في مسلسل طاش ما طاش بموسمه الرابع عشر مع الثنائي عبد الله السدحان وناصر القصبي في عام 2006، في حين أدت ما يزيد عن ثلاثين مسلسلا.

