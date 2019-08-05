شكرا لقرائتكم خبر عن فضيحة من العيار الثقيل ...هذا هو الكيان الوحيد في الشمال الذي أيد طرد أبناء المحافظات الشمالية من عدن وحرق محلاتهم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أشار سياسي يمني إلى أن هناك جهة شمالية أيدت عمليات الترحيل التي تعرض لها شماليون في المحافظات الجنوبية وبالذات في العاصمة المؤقتة عدن .

وقال السياسي والكاتب عبدالناصر المودع إن المؤتمريين الشماليين هم الجهة الشمالية التي أيدت ترحيل الشماليين من الجنوب، مبيناً أن مؤتمريو الشمال أيدوا هذه الخطوة أكثر من الجنوبيين بسبب الارتهان للخارج .

وأكد المودع بالقول :”مساكين المؤتمريين الشماليين الذي يستلموا من الإمارات مش قادرين يتعاملوا مع المشروع الانفصالي، بعضهم راح ينظر للانفصاليين أكثر من الجنوبيين وهي عملية ما تركبش، والبعض الأخر راح يبرر جرائم التطهير العنصري بلغة خبلا”.

واضاف أنه من المأساة أن يصل المؤتمريين إلى هذه الدرجة من الذل والهوان، حيث قال :”مأساة أن يصل الارتزاق إلى هذه الدرجة من الذل والهوان”.