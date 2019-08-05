شكرا لقرائتكم خبر عن عقب الاشتباكات المسلحة في عدن.. (قوات عسكرية سعودية) جبارة في (طريقها إلى عدن) وسط حراك سياسي رفيع المستوى.. (الحرب في مسارٍ آخر) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - قال مصدر عسكري ان اليات عسكرية سعودية في شوهدت وهي في طريقها إلى مدينة عدن.
وقدمت الاليات عبر منفذ الوديعة الحدودي .
واشار المصدر إلى ان الاليات وصلت إلى مدينة عتق في طريقها إلى عدن .
وهذه هي الدفعة الثانية من تجهيزات عسكرية سعودية كانت قد وصلت عدن قبل عشرة أيام .
وبحسب مصادر عسكرية فان هذه التجهيزات تأتي تعزيزا لقوات سعودية في عدن يتوقع ان يتزايد عددها خلال الفترة القادمة .
من جهة أخرى وضمن الحراك السياسي الرفيع لقيادة الدولة وصل رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني إلى أبوظبي لبحث الأزمة في عدن ومحاولة علاجها قبل أن تستشري.
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