شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : أول تدخل عسكري في عدن لحماية الشماليين وايقاف همجية الحراك والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نفذت كتائب المحضار اول انتشار لها في مديرية الشيخ عثمان صباح اليوم الاحد

وانتشر عشرات الجنود وعدد من الاطقم في انحاء متفرقة من الشيخ عثمان.

ونقلت صحيفة عدن الغد عن مسؤول عسكري في لواء المحضار ان هذا الانتشار يأتي بهدف تأمين المديرية ومنع اي اعمال اعتداء على المحال التجارية او البسطات.

وحذرت الوية المحضار اي جهات من محاولة تعطيل امن واستقرار مديرية الشيخ عثمان.

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