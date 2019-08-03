شكرا لقرائتكم خبر عن دولة جديدة تخذل السعودية والإمارات وتنضم إلى حلف قطر وتبدي أسفها على الخديعة (الاسم) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في أعقاب الأزمة الخليجية التي ألقت بظلالها على عدد من الدول الأخرى التي انساقت وراء الادعاءات السعودية بأن قطر ترعى الإرهاب، والتي أدت إلى قطع بعض البلدان علاقتها مع قطر، قبل أن تتراجع بعض هذه الدول في قراراتها وتعيد علاقتها مع الدوحة.

نقلت صحيفة "ذي إديشن" المالديفية عن وزير خارجية المالديف عبد الله شهيد قوله إن حكومته تعمل على إعادة العلاقات الدبلوماسية مع قطر، وذلك بعدما قطعت الحكومة المالديفية السابقة هذه العلاقات في حزيران 2017 عقب قرار السعودية والإمارات والبحرين قطع علاقاتها مع الدوحة.



وقال وزير الخارجية المالديفي ردا على سؤال لأحد أعضاء برلمان بلاده إن إجراءات اتخذت لإعادة العلاقات بين المالديف وقطر، وإن الأمر يحتاج إلى بعض الوقت ليتم الانتهاء منه، مضيفا أن قطع العلاقات يجب أن يكون آخر الحلول في السياسة الخارجية، حتى وإن كان البلدان المعنيان في حالة حرب فإنهما يبقيان على علاقاتهما السياسية لاعتبارات عديدة.



وانتقد الوزير شهيد السياسة الخارجية للحكومة السابقة في عهد الرئيس السابق عبد الله مأمون عبد القيوم، قائلا إنها تسببت في عزلة المالديف على الساحة الدولية. وقد كان موضوع إعادة العلاقات بين المالديف وقطر أحد التعهدات الانتخابية للرئيس المالديفي محمد صليح الذي تولى السلطة أواخر العام 2018.



وذكرت الصحيفة المالديفية أن قرار الحكومة قطع علاقاتها مع الدوحة جاء في أعقاب ادعاءات السعودية والإمارات والبحرين أن قطر تدعم الإرهاب، وهو ما نفته الدوحة بشدة، متهمة الدول الخليجية الثلاث بالسعي إلى المس باستقلالية القرار في دولة قطر والتدخل في شؤونها الداخلية.