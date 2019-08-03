شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : انفجار الوضع بعدن واشتباكات عنيفة بين الفصائل المسلحة بمداخل التواهي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اندلعت قبل قليل اشتباكات مسلحة بمدخل مدينة التواهي. ونقلت صحيفة "عدن الغد" عن شهود عيان ان مسلحين تبادلوا اطلاقا كثيفا للنار بالقرب من فندق الصخرة. وسمع دوي اطلاق النار لاكثر من 10 دقائق متواصلة .

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