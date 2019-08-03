شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : هذا ما يجري الآن في قلب العاصمة بعد مقتل قيادي من الطراز الأول والمليشيا تروع المواطنين وسط إطلاق نار كثيف (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر محلية في مدينة عدن، التي تتخذها “الشرعية” كعاصمة مؤقتة، اليوم الجمعة، بتعرض محال تجارية وبسطات يملكها مواطنون شماليون، لأعمال عبث وإغلاق، تحت تهديد السلاح واطلاق النار من قبل عناصر مسلحة تتبع الإمارات.

وأوضحت المصادر أن العناصر المسلحة قامت بإغلاق مطعم “الشرق الأوسط” أكبر مطاعم المدينة، واقتادوا بعض عماله إلى جهة مجهولة، بالإضافة إلى احراق عدد من الأكشاك المملوكة لشماليين بالقرب من مستشفى النقيب.

وأشارت المصادر، إلى أن المسلحين داهموا سوق القات المركزي في مديرية المنصورة، ومنعوا بائعي القات من المحافظات الشمالية من البيع، وسط ترويع اطلاق نار كثيف.

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وأكدت المصادر تعرض المواطنين الشماليين في مدينة عدن إلى خسائر كبيرة نتيجة عمليات النهب والتهجير القسري التي تمارسه المليشيات التابعة للإمارات في المدينة.

وكانت مليشيات الإمارات أعلنت مساء أمس إغلاق جميع المنافذ الحدودية مع المحافظات الشمالية في عدن ولحج ومنع السيارات والقاطرات والمواطنين الشماليين من الدخول نحو محافظات الجنوب.

وتأتي هذه الحملات استغلالا للعملية التي نفذها الحوثيين ضد قوات الحزام الأمني أثناء عرض عسكري في معسكر الجلاء أمس الخميس، في ظل دعوات ناشطون جنوبيون من أنصار المجلس الانتقالي إلى طرد كافة مؤسسات الشرعية وإعلان حالة الطوارئ في عدن تمهيدا لإعلان الانفصال.