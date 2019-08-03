شكرا لقرائتكم خبر عن من عدن:شاهد الصورة...التي اثارت غضبا واسع في شبكات التواصل الاجتماعي المختلفة..قبل قليل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نالت صورة تم تداولها اليوم في نطاق واسع عبر شبكات التواصل الاجتماعي المختلفة غضبا وسخطا واسع يظهر فيها قيام عناصر تابعة ل ميليشات الحزام الامني الموالي لما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم اماراتيا وهما يقومون برمي الخبز ل احدى البوفيات في الشارع. اخبار تهمك















وتابع اخرين قائلا تابع منشوراتهم هناعدن حتى النعمه لم يحترموها

بسطه لمواطن تعزي يقتتات ببيع الخبز طيور الجنه في عدن قاموا بتكسيرها ،



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