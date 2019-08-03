شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالصورة...تعميم هام صادر عن وزارة الداخلية...يتعلق بترحيل المواطنين الشماليين من عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدرت وزارة الداخلية في العاصمة عدن تعميم هام ل مدير أمن عدن يتعلق بمنع أي اعتداءات تطال المواطنيين الشماليين من قبل ميلشيات الحزام الأمني. اخر الاخبار الساخنة : Advertisements

يأتي هذا بعد 24 ساعة من إحراق بسطات المحافظات الشمالية وترحيل المواطنين .

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