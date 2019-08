شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم دبي يقرر تزويج ابنته الشيخة ”جليلة” من ”الملك”.. والأميرة ”هيا” تتخذ أقوى موقف ضده..! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت أنباء أن حاكم دبي محمد بن راشد و المعروف بممارسة ساديته وتحكمه في عائلته بطريقة عنيفة ، قرر تزويج ابنته القاصر من زوجته السادسة الأميرة هيا بنت الحسين، بملك البحرين، قبل أن تقرر الأخيرة إنقاذ حياة ابنتها لاقاصر و الهروب من جحيم الإمارات.

حيث قال حساب على موقع تويتر أن من أسباب هروب الأميرة هيا من دبي بعد كل هذه السنين، هو رفضها لما قرره حاكم دبي بن راشد تزويج ابنته لملك البحرين، وهي لم تبلغ السن القانوني بعد.

وقال حساب يغرد باسم الوجبة ما نصه: (كما وصلني : الأميرة هيا اعترضت على زواج ابنتها القاصر من ملك البحرين وهذا سبب هروبها ).

كما وصلني : الاميره هيا اعترضت على زواج ابنتها القاصر من ملك البحرين وهذا سبب هروبها



وما يثبت صحة كلام الحساب ما حصل في أول أيام جلسات محكمة الخلع التي رفعتها الأميرة هيا ضد زوجها حاكم دبي وما طلبته خلال الجلسة الأولى.

خصوصا طلب الأميرة الهاشمية من المحكمة البريطانية إصدار أمرين “بعدم التعرض” و” بالحماية من الزواج القسري”، إضافة لطلب آخر بحضانة أبنائها، وذلك بحسب رويترز.

وطلب عدم التعرض واضح في ظل التقارير حول خوف الأميرة على حياتها، وطلب حضانة الجليلة وزايد أيضاً مفهوم وواضح في هذه الحالة، وهو أصلاً لب النزاع القضائي بينهما، بحسب بيان مشترك عن محاميهما أوضحا فيه أن النزاع لا يشمل الطلاق ولا الأموال، لكنه يتعلق بحضانة الأبناء ورفاهيتهما.

لكن الغريب من طلبات الأميرة الهاشمية هو “من المطلوب حمايته من الزواج القسري؟”

و الأمر واضح ولا يحتاج الكثير من التخمين حيث أن الشيخة الجليلة ابنة هيا ومحمد بن راشد ستتم عامها الثاني عشر ديسمبر/كانون الأول المقبل.

ولا يوجد لديهما ابنة أخرى قد تتعرض للزواج القسري، كما أنه ليس من حق هيا قانونياً أن تطلب الحماية من الزواج القسري لإحدى بنات زوجها من زوجاته الخمس الأخريات.