تراند اليوم : شاهد : اغلاق مطاعم ومحال تجارية يملكها شماليون في عدن

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - تعرضت محال تجارية ومطاعم وبسطات يملكها مواطنون من محافظات شمالية لاعمال اغلاق قام بها جنود يرتدون بزات عسكرية في عدن يوم الجمعة . وقام جنود قدموا على متن اطقم عسكرية باغلاق مطعم الشرق الأوسط وهو واحد من اكبر المطاعم في مدينة عدن ويقع بخط التسعين. شاهد أيضاً: Advertisements وقال شاهد عيان لصحيفة "عدن الغد" ان المسلحين اغلقوا المطعم وحملوا بعض العمال إلى جهة غير معلومة. وداهم المسلحون سوق القات المركزي وسط إطلاق نار كثيف ومنعوا باعة قات من محافظات شمالية من بيع القات . وفي المنصورة ايضا قام مسلحون يرتدون بزات أمنية باحراق بسطات عمال شماليين بالقرب من مستشفى النقيب.

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