شكرا لقرائتكم خبر عن سعودي يفاجئ عريس ابنته بطلب غريب يفعله مع العروسه بعد عقد القران مباشرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فاجأ مواطن سعودي الحضور خلال حفل قران ابنته بطلب غريب وغير متوقع بعد إتمام عقد القران.

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وطلب المواطن، سعود المالكي، من زوج ابنته أن يصطحبها والرحيل معها بعد عقد قرانهما مباشرة، على غير المتعارف عليه، إذ يكون هناك عادة حفل زفاف بعد عقد القران، بحسب صحيفة "المدينة" السعودية.

وسلم والد العروس المهر المتفق عليه كاملا لابنته، داعيا لهما بحياة سعيدة.

وتأتي هذه البادرة من الأب لتخفيف تكاليف مراسيم حفل الزواج المادية على العريس وذويه، داعيا الآباء لاتخاذ نفس الخطوة إيمانا منه بأن "أبرك النساء أيسرهن مؤونة".

وأعرب عدد من الحضور عن اعتزازهم بموقف والد الزوجة، داعين الآباء إلى القيام بما قام به للتيسير على الشباب المقبلين على الزواج، خصوصا في مصاريف حفلات الزفاف المرهقة.