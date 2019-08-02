شكرا لقرائتكم خبر عن عــاجل .. "تركي بن فيصل" يعلن وفاة فنان العرب "محمد عبده" قبل قليل والحزن يعم المدن السعودية .. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شن الكاتب السعودي تركي بن فيصل اللاهبي حملة شعواء على المواقع الاخبارية التي لم يعد لديها من اخبار الا قتل الفنانين وانهاء حياتهم وهم احياء يرزقون؟

واضاف في منشور له " قتلوا الملوك والرؤساء والزعماء ثم انتقلت هذه النغمة الى الفانين والمشاهير والاعلاميين ولم يتركوا احد ، وهناك من فصلوها عن زوجها وخربوا بيتها ونشروا انها تطلقت وهذا عيب وحرام فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول من اراد ان يلعن نفسه فليكذب"

واختتم منشوره بالقول ( لن نستغرب ان نرى خبر عاجل عن وفاة الفنا ن السعودي الشهير محمد عبده او لاعب كرة قدم انه انتحر ..اتمنى عدم المتاجرة بحياة الناس وارواحهم والتوقف عن نشر مثل هذه الشائعات )