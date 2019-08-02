تراند اليوم : إعلان هام من ليفربول بخصوص اللاعب محمد صلاح

شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن إعلان هام من ليفربول بخصوص اللاعب محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - شاهد أيضاً: Advertisements علن نادي ليفربول الإنجليزي، السبت، موعد عودة المصري محمد صلاح، والبرازيلي ربيرتو فيرمينيو، إضافة إلى مواطنه الحارس أليسون بيكر إلى المعسكر التدريبي للريدز بعد نهاية عطلتهم الرسمية. وسينضم صلاح وفيرمينيو وبيكر إلى معسكر ليفربول في إيفيان، شرقي فرنسا، الاثنين. وسيلحق الثلاثي ببقية الفريق في اليوم الأول لمعسكر الريدز.

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