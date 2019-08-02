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عدن - ياسمين التهامي - #مصدر_عسكري..

#الامارات تصفي "أبو اليمامة" بالتنسيق مع #الحوثيين.. وخلافات كبيرة داخل مليشياتها #بعدن* . #متابعات: اخر الاخبار الساخنة : Advertisements كشف مصدر عسكري خاص ان دولة الامارات متورطة بشكل مباشر في مقتل منير اليافعي “ابو اليمامة” وعدد من الجنود في تفجير صاروخي بمعسكر الجلاء بعدن.

وقال احد الجنود ان الانفجار الصاروخي الذي حدث صباح اليوم في معسكر الجلاء، جاء بعد خلافات كبيرة بين مليشيات #الامارات.

وأكد الجندي ان الامارات هي من استهدفت المعسكر بالتنسيق مع مليشيات الحوثي الانقلابية بعد حدوث الخلافات في محاولة لتصفية اتباعها، مشيراً إلى انها قد استغنت عن ابو اليمامة وخدماته.

واوضح الجندي ان التنسيق تم بين الامارات والحوثيين بأن ترسل مليشيات الانقلاب صاروخاً باليستياً، وتسمح القوات الاماراتية بمروره إلى هدفه بدون تشغيل بطاريات الباتريوت كما جرت العادة.

واعلنت مليشيا الحوثي الانقلابية، قبل قليل تبنيها الهجوم الذي استهدف عرضاً عسكرياً على معسكر الجلاء في العاصمة عددن، ونتج عنه مقتل أبو اليمامة وآخرون.

وقال متحدث الحوثيين العسكري، إن سلاح الجو المسير والقوة الصاروخية نفذتا عملية مشتركة على معسكر الجلاء بعدن

وأضاف أن العملية، استهدفت عرضا عسكريا بطائرة قاصف 2K وصاروخ بالستي متوسط المدى لم يكشف عنه حتى الآن

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