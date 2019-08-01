شكرا لقرائتكم خبر عن شــاهد .. أحضان وتقبيل ورقص جماعي عند المسجد الحرام .. مشاهد مقززة تثير ضجة في مكة المكرمة (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداولت حسابات سعودية على موقع "تويتر"، مقطع فيديو أثار ضجة في مكة المكرمة، بعد رصد عملية رقص جماعي وأحضان عندالمسجد الحرام.

اخر الاخبار الساخنة :

Advertisements

وأظهر الفيديو، عشرات الحجاج من جنسية أفريقية، لحظة نزولهم من الحافلة التي تقلهم إلى الفندق القريب من السجد الحرام، وهم يحتفلون على طريقتهم الخاصة بالوصول إلىمكة المكرمة.

وقام الحجاج الأفارقة، بتأدية رقصة جماعية واحتضان بعضهم البعض؛ فرحًا بالوصول إلىمكة من أجل أداء فريضة الحج، لا سيما بعد رؤيتهم للمسجد الحرام القريب من فندقهم.

وأبان الفيديو، الحجاج الأفارقة وهم ينشدون بلغتهم ويرددون "اللهم صلِّ على سيدنا محمد"، فرحين بوصولهم إلى مكة والمسجد الحرام.

وأثارت هذه المشاعد إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، التي تدل على مدى الشوق إلى المسجد الحرام وإلى مكة من جانب المسلمين، فيما حاول البعض انتقاد ما فعلوه بوصفه غير مناسب.