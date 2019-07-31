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شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الآن : وفاة زوجة أمير قطر بطريقة مروعة والحزن يعم المدن القطرية (صور) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - عاودت وسائل إعلامية محلية ودولية تداول خبر وفاة زوجة الأميرة نورة بنت هذال الدوسري، زوجة أمير قطر، الشيخ تميم ووالدة ابنيه محمد وجوعان، ما تسبب بحالة حزن في جميع المدن القطرية.
وزعمت وسائل إعلام مصرية أن زوجة الأمير تم قتلها بطلق ناري بعد نشرها صورة غير لائقة للأمير تميم.
ونشرت الشيخة نوف بنت حمد آل ثانى، أمين عام ائتلاف المعارضة القطرية، صور شهادة الوفاة، عبر حسابها الرسمى على موقع تويتر وفقا لـ “صحيفة اليوم السابع المصرية”.
متابعون شككوا في صحة المعلومات ، مؤكدين أنها تأتي بدوافع معارك إعلامية وحملات شائعات متبادلة ، نظرا لموقف قطر من النظام المصري الحالي.
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