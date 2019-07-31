بالدقائق والثواني .. الفلكي الشهير يكشف موعد ولادة هلال ذي الحجة ويحدد يوم عيد الأضحى المبارك

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عدن - ياسمين التهامي - كشف الفلكي والفيزيائي اليمني عدنان الشوافي، عن موعد ولادة هلال شهر ذي الحجة لهذا العام الهجري.

وأكد في منشور على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” اطلع عليه “الميدان اليمني” أن “هلال شهر ذو الحجة سيولد صباح الخميس 1 أغسطس 2019 الساعة 6:12 صباحاً بتوقيت صنعاء (UTC+3)”.

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بينما “سيغرب الهلال على سواحل الحديدة غرب اليمن وكذلك على مكة المكرمة بعد غروب الشمس بحوالي نصف ساعة”

واضاف أنه “بناء ذلك يكون بالحساب الفلكي الجمعة 2 أغسطس هو أول أيام شهر ذو الحجة 1440 هجرية”

وتوقع “أن يكون الهلال بعد غروب شمس الخميس 1 أغسطس في حدود إمكانية الرؤية بالتلسكوب من اليمن والوطن العربي، مع عدم استبعاد أن يكون مرئيا بالعين من غرب موريتانيا في سماء صافية تماماً، ولكنه يكون في حدود إمكانية الرؤية بالعين من القارتين الأمريكيتين خصوصا من المكسيك و الإكوادور.