شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل الملك سلمان يصدر أمرًا بإعدام (تركي) قبل قليل.. وإعلان صارم لوزارة الداخلية السعودية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز أمرًا ملكيًا اليوم الثلاثاء، بتنفيذ حكم القتل في مواطن تركي الجنسية، بعد استنفاد كل درجات التقاضي الطبيعية امام المحاكم.

وأعلنت وزارة الداخلية السعودية اليوم، تنفيذ حكمالقتل تعزيرًا بمهرب كمية من حبوب الإمفيتامين المحظورة بمنطقة الجوف.

وأصدرت الداخلية بيانا فيما يلي نصه:

بفضل من الله تم القبض على المدعو / توران أحمد تاشتان “تركي الجنسية” عند قيامه بتهريب كمية من حبوب الامفيتامين المحظورة، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله تعزيرًا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف، ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرّر شرعًا وأيد من مرجعه

وتم تنفيذ حكم القتل في الجاني / توران أحمد تاشتان اليوم الثلاثاء 27 / 11 / 1440هـ في منطقة الجوف.