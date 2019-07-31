شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــــاجل .. يحدث الان الحرائق تشتعل في" مكة " والحجاج يهربون وإعلان حالة طوارى و سيارات الاسعاف تهرع للمكان .. شــاهد (5 صور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شب حريق ضخم اليوم الثلاثاء، في أحد فنادق مدينة مكة المكرمة يسكنه حجاج. وبحسب الدفاع المدني، وقع حريق صباح اليوم، في فندق جوهرة السعد يسكنه حجاج أغلبهم من دولة فلسطين، وتم إخلاء جزئي لـ”700″ حاج احترازيا، بحسب صحيفة “سبق”.

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وأكد الدفاع المدني بالمملكة أن الحادث لم يسفر عنه أي إصابات أو وفيات، مشيرة إلى أن سبب الحريق زيادة أحمال كهربائية.

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ومن جانبها طمأنت وزارة الأوقاف والشئون الدينية (الفلسطينية) ذوي حجاج المحافظات الجنوبية بأنهم بخير، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.

وأوضح وكيل الوزارة حسام أبو الرب، في تصريح صحفي، أنه لم يصب أي حاج بأي مكروه في الحريق الذي شب نتيجة ماس كهربائي، معطيا الضوء الأخضر لعودة الحجاج إلى الفندق، وممارسة حياتهم الطبيعية.

وكانت وزارة الأوقاف والشئون الدينية (الفلسطينية)، أعلنت مساء أمس الإثنين أن كافة الحجاج الفلسطينيين، وصلوا المملكة العربية السعودية.