شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة صدمت كل الإماراتيين .. مصير مؤلم للداعية الإماراتي ‘‘وسيم يوسف’’ بعد تغريدة مثيرة .. شاهد... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثار اختفاء الداعية الإماراتي وسيم يوسف منذ مدة عن الظهور الإعلامي تكهنات بشأن احتمال توقف برنامجه على شاشة قناة أبوظبي.



ويعود آخر ظهور للداعية وسيم يوسف على شاشة قناة أبوظبي إلى أواخر شهر مايو الماضي، وقال حينها إنه سيخرج في إجازة بعد نهاية شهر رمضان المبارك تستمر من شهر إلى شهر ونصف الشهر، محذرًا من أن يستغل هذا الغياب لترويج المزاعم بشأن تعرضه للإيقاف.

قد يهمك ايضاً:

- مفاجأة صدمت كل الإماراتيين .. مصير مؤلم للداعية الإماراتي ‘‘وسيم يوسف’’ بعد تغريدة مثيرة .. شاهد ماذا قال فيها؟



- ”مجتهد” يفجر مفاجأة مدوية ويكشف موعد تنازل ”الملك سلمان” لنجله ”محمد” ويشير لمفاجأة رؤية 2030

- وداعا لمشاكل الخصوبة لدى الرجال .. نبته موجودة في كل بيت يمني ومفعولها أقوى من ‘‘الحبة الزرقاء’’ .. تعرف عليها

- وأخيرا : ترامب يهاجم ’’قطر وتركيا’’ ويتعهد بفرض عقوبات صارمة .. و ’’ابن سلمان’’ يطير من الفرح (تفاصيل)





- عاجل : ملك الأردن يباغت حاكم دبي بضربة قاضية ويبدأ أول تحرك فعلي.. وبيان ’’عاجل’’ للديوان الملكي بشأن الأميرة هيا



Advertisements

- عاجل : السعودية تقرر إعدام ‘‘سلمان العودة’’ خلال ساعات .. وتحرك دولي طارئ لإنقاذه .. وهذا مصير القرني والعمري

- عاجل : اقتحام مقر إقامة ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد وضرب حصار خانق وترديد هتافات ثورية ورميه بالأحذية شاهد (فيديو)

- محمد بن سلمان ’’يفاجئ’’ الشعب السعودي والتركي ويتحدى الجميع بتعليق ’’مثير’’ حول علاقته بمقتل خاشقجي! (فيديو)

- وصية تقطع القلب .. آخر كلمات الفنان الراحل ‘‘فاروق الفيشياوي’’ قبل انهياره بلحظات (فيديو)

غير أن غياب الداعية وسيم يوسف طال أكثر مما أعلنه بشكل مسبق ليصل إلى ما يقرب الشهرين، كما أن تغييرات عديدة حدثت منذ ذلك الحين، فقد تم مؤخرًا إعادة تشكيل إدارة شركة أبوظبي للإعلام التي تتبعها قناة أبوظبي، ليتولى مديرها العام السابق الدكتور علي بن تميم مهمة جديدة هي رئاسة مجلس إدارة هيئة أبوظبي للغة العربية.

وتولى رئاسة مجلس إدارة شركة أبوظبي للإعلام وزير الدولة الإماراتي سلطان الجابر الذي يتولى أيضًا رئاسة المجلس الوطني للإعلام وهو هيئة مستقلة تقوم بمهام ما يسمى في دول أخرى وزارة الإعلام.

فيما لم يصدر عن الداعية وسيم يوسف أي توضيح أو رد على الأنباء المتداولة حول إيقاف برنامجه حتى الآن .