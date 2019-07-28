شكرا لقرائتكم خبر عن فيضانات عارمة تجتاح المحافظات الجنوبية وانقطاع الكهرباء والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - قال مسؤولون يمنيون، اليوم السبت، أن ستة أشخاص على الأقل لقوا مصارعهم، جراء فيضانات عارمة نجمت عن هطول أمطار غزيرة خلال الساعات الـ 24 الماضية في محافظات يمنية جنوبية.
وأشار المسؤولون لـ “أسوشيتد برس”، إلى أن الفيضانات غمرت عشرات المزارع وقطعت طرقا وجرفت سيارات وماشية في أجزاء من محافظتي أبين وشبوة، علاوة على انقطاع الكهرباء عن بعض المناطق المنكوبة.
ولا يزال ثلاثة أشخاص في عداد المفقودين، حسب المسؤولين.
وسبق أن اجتاحت الفيضانات 12 محافظة يمنية، في يونيو الماضي، مهددة أرواح أكثر من 80 ألف شخص، حسب الأمم المتحدة.
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