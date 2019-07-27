ملك الأردن يباغت حاكم دبي بضربة قاضية ويبدأ أول تحرك فعلي.. وبيان ’’عاجل’’ للديوان الملكي بشأن...

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عدن - ياسمين التهامي - بعد أن شهدت العلاقات الأردنية الاماراتية، حالة من الشد والجذب، خصوصاً بعد قصة هروب الملكة هيا بنت الحسين زو،جة حاكم دبي محمد بن راشد.

ملك الأردن عبدالله الثاني، يتوجه اليوم السبت، إلى أبوظبي في زيارة لدولة الإمارات العربية المتحدة، هي الأولى بعد تصاعد قضية هروب الأميرة هيا.



وغرد حساب الديوان الملكي الهاشمي على تويتر قائلاً: "جلالة الملك عبدالله الثاني، يغادر أرض الوطن، متوجها إلى أبوظبي في دولة #الإمارات العربية المتحدة، حيث يلتقي مع سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة #الأردن".

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ولم يشر إلى أي لقاء بحاكم دبي محمد بن اشد، كما هو متعارف عند كل زيارة له للإمارات.

يشار إلى أن تسريبات صحفية كشفت عن مخطط يديره محمد بن زايد لإسقاط بن راشد عن إمارة دبي وتصعيد شخصية بديلة تدين بالولاء المطلق لولي عهد أبوظبي.