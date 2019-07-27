شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق ماذا وجد الحارس عند قبر الفنان الراحل ’’فاروق الفيشاوى’’ بعد ساعات من دفنه.. مفاجأة صدمت... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ما تزال الأحاديث حول رحيل الفنان المصري الشهير، فاروق الفيشاوي محل اهتمام مئات الآلاف إن لم نقل الملايين من جماهيره داخل الوطن العربي وخارجه. ناشطون من محبي ومتابعي الفيشاوي نشروا عنه بعد وفاته أمس الأول جوانب من حياته الشخصية والفنية.. قد يهمك ايضاً: - صادم : لن تصدق ماذا وجد الحارس عند قبر الفنان الراحل ’’فاروق الفيشاوى’’ بعد ساعات من دفنه.. مفاجأة صدمت الملايين (فيديو مرعب) - مفاجأة صادمة : بالصور .. فاروق الفيشاوي خان جميع زوجاته .. وعجز عن الإرتباط بهذه الفنانة الشهيرة (الاسم) - عاجل : اول تحذير دولي صارم ’’لابن سلمان’’ بشان حكم إعدام الداعية ’’ سلمان العودة ’’ وفرحة عارمة تعم الشعب السعودي .. شاهد - فستان شفاف يفضح ’’سما المصري’’... لم ترتد ملابس داخلية فانكشف المستور وبرزت مفاتنها كما هي! .. شاهد - بعد أن وصفه بـ ’’الكذاب’’ ..’’عادل إمام’’ يفاجئ الجميع ويتغيب عن جنازة زميله ’’فاروق الفيشاوي’’ .. والسبب صادم!

Advertisements - فتاة حسناء خطفت قلب الراحل ‘‘فاروق الفيشاوي’’ ومات مقهورا عليها ..شاهد أسرار صادمة عن ’’عشيقته الظالمة’’! (فيديو) - قلة ذوق واشتباكات في المسجد وعدم مراعاة حرمة الميت.. شاهد كيف كشفت جنازة فاروق الفيشاوي عورة المشيعين لجثمانه (فيديو صادم)! - عاجل : بعد رحيل ’’فاروق الفيشاوي’’.. وفاة فنانة مصرية شهيرة قبل قليل والحزن يعم المدن المصرية.. ماذا يحدث في مصر؟ (صورة)

- الإعلامي الشهير’’معتز مطر’’ يكشف حقائق وأسرار صادمة عن ’’المطبع السعودي’’ محمد سعود ويمسح به الأرض : لن تكون ’’البصقة’’ الأخيرة!(فيديو)

- عاجل : وفاة ‘‘سعود القحطاني’’ بعد كسر رأسه بطريقة تشبه مقتل خاشقجي.. وهذه أول (صورة).. والسعودية تعلن بيانا رسميا

ووما تداوله ناشطون ومتابعون للأخبار والقضايا الفنية، فيديو لأحد الناشطين المصريين يدعي أنه من محبي ومتابعي الفنان الفيشاوي، والذي مثل رحيله بالنسبة إليه صدمة غير متوقعة. الناشط المصري كما في الفيديو، يقول إنه زار القبر بعدما انصرف الناس ووجد مشهدا مخيفا. وزعم الناشط أنه رأى "قطا أسودا" جالس بجوار القبر، وحيوانات أخرى، على حد زعمه. الجدير بالذكر، أننا في شبكة بويمن الإخبارية ندعو له بالرحمة ولسنا مسؤولين عن ما تناوله الفيديو، إنما يعبر عن صاحبه.

للمزيد والمشاهدة.. شاهدوا الفيديو أدناه:

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لن تصدق ماذا وجد الحارس عند قبر الفنان الراحل ’’فاروق الفيشاوى’’ بعد ساعات من دفنه.. مفاجأة صدمت... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بويمن الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.