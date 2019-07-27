شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أن وصفه بـ ’’الكذاب’’ ..’’عادل إمام’’ يفاجئ الجميع ويتغيب عن جنازة زميله ’’فاروق الفيشاوي’’ ..... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لاحظ مشيعو جثمان الفنان الراحل فاروق الفيشاوي غياب الفنان الكبير عادل إمام عن الجنازة، وتساءلوا هل منعت الحالة الصحية للزعيم حضوره للجنازة.

"لها" تقصت عن الأمر واكتشفت أن الفنان عادل إمام يقضي إجازته في إحدى القرى بالساحل الشمالي وأنه لم يكن متواجداً في القاهرة لحظة وفاة الفنان الراحل فاروق الفيشاوي أو حتى لحظة تشييع الجثمان، وهو ما حال دون تواجده في الجنازة.

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ونعى الفنان عادل إمام، النجم فاروق الفيشاوي، الذي رحل عن عالمنا أمس (الخميس)، متأثرًا بغيبوبة أنهت صراعه مع مرض السرطان.

ونشر الزعيم صورة للفنان الراحل فاروق الفيشاوي، على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وعلق عليها قائلاً: "البقاء لله في وفاة الفنان الكبير #فاروق_الفيشاوي".

يشار إلى أن إمام لم يصدق في وقت سابق، حقيقة مرض الفيشاوي ووصفه مداعبا: بـ "الكذاب".