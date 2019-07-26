تراند اليوم : السعودية تطلق تحذيراً خطيراً بعد انتشار صورة متعلقة بـ"هيبة ولي العهد"

شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن السعودية تطلق تحذيراً خطيراً بعد انتشار صورة متعلقة بـ"هيبة ولي العهد" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - حذرت هيئة سعودية رسمية اليوم من من خطر استخدام تطبيق اجتاح مواقع التواصل، وذلك بعد انتشار صورة تخص ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بشكل كبيرأمس الأحد.

وأصدرت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وفقا لما نشرته صحيفة "اليوم" السعودية، تحذيرا، من استخدام تطبيق "FaceApp"، مشيرة إلى أنه يعرض مستخدميه لخطر بالغ.

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وقالت الهيئة السعودية في بيانها: "ينبغي ألا يتم منح ذلك التطبيق صلاحية الوصول إلى مكتبة الصور أو معالجة أي صور خاصة بكم".

وأوضح: "لوحظ في الآونة الأخيرة تداول تطبيق FaceApp، والذي يتيح للمستخدم إمكانية التلاعب بالصور، وإضافة المؤثرات عليها لتحسين مظاهر الوجه أو زياردة العمر أو تقليله، وعليه يود فريق التوعية الأمنية التنبيه على أنه توجد عدة ملاحظات أمنية متعلقة بالخصوصية وسرية البيانات الخاصة بالتطبيق".

وأضاف: "عملية المعالجة لا تتم على الأجهزة الشخصية، إذ إن الصور المستخدمة يتم رفعها على خوادم الشركة لمعالجة وإرسال النتيجة للمستخدم، كما أن سياسة الخصوصية المعلنة لدى الشركة لا تضمن للمستخدم خصوصية وسرية الصور التى يتم رفعها على أنظمتهم، ما يعرض المستخدم لخطر بالغ".

وجاء هذا التحذير بعد أن تداول ناشطون صورة ولي العهد السعودي، عبر هاشتاغ "صورتك وأنت شايب"، التي يلتقط فيها الناس صورهم "عندما يكبرون" في السن، عبر تطبيق "فيس آب" (Face App).

وتحدث عدد كبير من المستخدمين عما أسماه "شيبه هيبة"، وهو ما تعني أن الشعر الأبيض منح ولي العهد هيبة كبيرة.