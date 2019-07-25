السعودية تتحدى ترامب وتشن ضربة مباغتة على إيران في مضيق هرمز (تفاصيل طارئة)

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عدن - ياسمين التهامي - أكد وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، أن الوضع في مضيق هرمز مقلق، داعيا المستوردين العالميين للنفط إلى تأمين شاحناتهم من الطاقة التي تمر عبر مضيق هرمز، وذلك حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل لها.

وبحسب مراقبون فإن هذا الإعلان السعودي يمثل ضربة قوية لإيران، حيث يضعها في مواجهة مباشرة مع المجتمع الدولي التي تربطه علاقات كبيرة مع الرياض.

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الجدير بالذكر أن هذا الاعلان السعودي يأتي بعد تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن واشنطن لن تكون "شرطيا" يحمي مصالح الرياض والدول الغنية في الخليج، ما عده مراقبون تخلي أمريكي غير مباشر عن اتفاقيات الدفاع المشترك مع المملكة.