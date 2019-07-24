شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : اعتقال عدد من كبار قادة الجيش السوداني من بينهم رئيس الأركان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علمت بي بي سي أن أجهزة الاستخبارات العسكرية في السودان اعتقلت عدداً من كبار قادة الجيش. ( ووفقا لمصادرنا، فإن من بين الضباط المعتقلين رئيس هيئة الأركان اللواء هاشم عبد المطلب وقائد سلاح المدرعات اللواء نصرالدين عبدالفتاح. ولم تتضح بعد أسباب تلك الاعتقالات، إلا أن المجلس العسكري الانتقالي كان يتحدث عن مخططات لمحاولات انقلابية من قبل ضباط في القوات المسلحة، كما أن رئيس المجلس، الفريق عبد الفتاح البرهان، كان قد ذكر لبي بي سي في وقت سابق عن ضلوع ضباط كبار في الجيش في فض اعتصام القيادة العامة في مطلع الشهر الماضي.

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